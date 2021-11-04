Відомий ресторатор, суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився з шанувальниками своїми враженнями про двотижневий відпочинок на Мальдівах.
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram чоловік опублікував фото з відпочинку і розповів, як він оцінює сервіс на острові.
"Я відпочиваю тут вже майже 2 тижні і встиг проаналізувати все, що побачив. Підприємець всередині мене не зміг розслабитися. Готель дуже грамотно використовує всі ресурси, які є навколо, навіть складності! На острові немає всього достатку їжі, тому поставка їжі з різних куточків Землі!",- поділився своїми враженнями про відпочинок ресторатор.
За його словами, острів повністю екологічний і чистий, там піклуються про природу і зберігають її вигляд. Ектор зазначив, що відпочинок на Мальдівах дозволяє не думати про справи і отримати яскраві емоції.
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"Вечері - окреме мистецтво. Деякі ресторани відкриваються тільки для них. Мішленівські шеф-кухарі роблять шедеври", - похвалився суддя "Майстер Шеф".
Нагадаємо, що Ектору Хіменесу-Браво довелося стати доставщиком їжі.
Як повідомляла Politeka, Ектор Хіменес-Браво показав, що готує ночами в одних трусах: "Вибачте мене".
Також Politeka писала, що Хіменес-Браво опинився на волосині від смерті: подробиці події.