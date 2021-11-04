Культова голлівудська актриса Анджеліна Джолі вразила фанатів елегантним образом у вечірній сукні без бретелей, що підкреслили її жіночність і красу.

Як відомо, Джолі підкорила мільйони людей по всьому світу завдяки своїй яскравій і самобутній зовнішності, акторському таланту, а також постійній благодійній діяльності. В останні роки актриса стала рідше брати участь у світських заходах, проте зараз вона повертається під приціли камер у зв'язку з виходом фільму «вічні», в якому актриса зіграла одну з ключових ролей.

Втім, шанувальники зірки не перестають захоплюватися їй, публікуючи на фан-сторінках як нові, так і архівні фото Енджі. Як пише Politeka.net, на одному з таких знімків актриса постала в розкішному образі.

На ній було облягаюче чорне плаття без бретелей, що надавало Джолі спокусливості. Макіяж підкреслив очі актриси і привернув увагу до її пухким губок за допомогою напівпрозорого блиску.

Шанувальники зірки прийшли в захват від цього кадру.

"Люблю тебе", "красуня", "занадто прекрасна", "найкрасивіша жінка в світі", "ти така прекрасна Енжі", - пишуть люди.

Нагадаємо, дочка Анджеліни Джолі підкорила видом в сарафані з маминого плеча.

Як повідомляла Politeka, Джолі показала, як звести з розуму одним поглядом.

Також Politeka писала, що Джолі в чорній сукні на тонких бретельках ледь не впустила пружні принади.