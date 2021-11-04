Культовая голливудская актриса Анджелина Джоли впечатлила фанатов элегантным образом в вечернем платье без бретелек, подчеркнувшим ее женственность и красоту.

Как известно, Джоли покорила миллионы людей по всему миру благодаря своей яркой и самобытной внешности, актерскому таланту, а также постоянной благотворительной деятельности. В последние годы актриса стала реже участвовать в светских мероприятиях, однако сейчас она возвращается под прицелы камер в связи с выходом фильма «Вечные», в котором актриса сыграла одну из ключевых ролей.

Впрочем, поклонники звезды не перестают восхищаться ей, публикуя на фан-страницах как новые, так и архивные фото Энджи. Как пишет Politeka.net, на одном из таких снимков актриса предстала в роскошном образе.

На ней было облегающее черное платье без бретелей, придававшее Джоли соблазнительности. Макияж подчеркнул глаза актрисы и привлек внимание к ее пухлым губкам при помощи полупрозрачного блеска.

Поклонники звезды пришли в восторг от этого кадра.

«Люблю тебя», «Красавица», «слишком прекрасная», «Самая красивая женщина в мире», «ты так прекрасна Энжи», - пишут люди.

Напомним, дочь Анджелины Джоли покорила видом в сарафане с маминого плеча.

Как сообщала Politeka, Джоли показала, как свести с ума одним взглядом.

Также Politeka писала, что Джоли в черном платье на тонких бретельках едва не выронила упругие прелести.