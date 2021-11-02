Так надо уметь

Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли может восхитить своим видом даже с минимумом косметики и в довольно простом наряде.

Всемирно известная артистка Анджелина Джоли уже много лет восхищает публику не только своим талантом, но выдающейся внешностью и ярким видом без вмешательств уколов красоты. Именно поэтому вид знаменитости всегда привлекает внимание.

Хотя сейчас не так просто встретить в сети новые фото Джоли, поклонники любят вспоминать ее образы из прошлого, которыми она удивляла на красных дорожках или даже во время простых прогулок.

На одной из фан-страниц в Инстаграм сравнили два фото Джоли и предложили пользователям выбрать, которое им нравится больше. Однако такая задача вызвала у юзеров замешательство. Большинство сошлись на том, что Анджелина одинаково прекрасна на обоих снимках.

«Глаза прямо в сердце смотрят ласково и нежно», - написали в комментариях.

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