Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли может восхитить своим видом даже с минимумом косметики и в довольно простом наряде.
Всемирно известная артистка Анджелина Джоли уже много лет восхищает публику не только своим талантом, но выдающейся внешностью и ярким видом без вмешательств уколов красоты. Именно поэтому вид знаменитости всегда привлекает внимание.
Хотя сейчас не так просто встретить в сети новые фото Джоли, поклонники любят вспоминать ее образы из прошлого, которыми она удивляла на красных дорожках или даже во время простых прогулок.
На одной из фан-страниц в Инстаграм сравнили два фото Джоли и предложили пользователям выбрать, которое им нравится больше. Однако такая задача вызвала у юзеров замешательство. Большинство сошлись на том, что Анджелина одинаково прекрасна на обоих снимках.
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