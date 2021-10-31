Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли может показать привлекательный образ даже с минимумом макияжа и в простом, лаконичном платье без принтов и украшений.

Анджелина Джоли является всемирно известной артисткой, а также примером для косметологов по всему миру из-за выдающейся внешности и яркого вида без всяких вмешательств уколов красоты. Именно поэтому вид знаменитости всегда привлекает внимание.

Хотя сейчас не так просто встретить в сети новые фото Джоли, поклонники любят вспоминать ее образы из прошлого, которыми она удивляла на красных дорожках или даже во время простых прогулок.

К примеру, в кожаном платье без бретелей и украшений Джоли выглядела более чем соблазнительно, а ее минималистычный образ не сделал хуже, а наоборот омолодил звезду в дизайнерском наряде:

«Очень нравится такой вид; не оторваться от взгляда; заворожила одной улыбкой; создана восхищать; А Анджелина для сердца?; Счастливых выходных❤; Ничего себе ... действительно самая очаровательная женщина 👏; нам этого не хватало», - пишут в сети.

Анджелина довольно долгое время не появлялась на публике, избегая вопросов о личной жизни и своей семьей в целом. Из-за скандального развода с Брэдом Питтом звезда также прекратила давать интервью.

Сейчас звезда только начала возвращаться в светское общество и пару раз присутствовала на важных мероприятиях, так как ездила по делам в другие страны и успела сняться в супергеройском фильме.

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