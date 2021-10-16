Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли продолжает впечатлять внешностью и получать довольно много комплиментов от поклонников.

46-летняя Анджелина Джоли впечатляет внешностью своих поклонников, которые комментируют ее фото в соцсетях, передает Politeka.net.

Внимание людей доказывает, что актриса за многолетнюю карьеру не теряет популярность.

В одной из фан-групп опубликовали фото, на котором актриса позировала в черном вечернем платье, с красивой прической и макияжем с акцентом на глаза. Фото было сделано в профиль, что особенно выделили фанаты звезды.

"Ее профиль 😍❤", - написал автор поста.

Публикация быстро собрала более 15 тысяч лайков и много комментариев.

"Прекрасная", "Непревзойденная", "Актриса идеальна, красива и гуманна 😍😍😍", "Уфффф, любовь моя, ты божественна", "Потрясающая красивая женщина-королева 👑🔥😍", "Поздравляю, королева желаю побольше наград и успехов ❤️❤️❤️❤️👏👏👏", - написали пользователи сети.

Отметим, в сети ходят слухи, что Анджелина Джоли пользовалась услугами пластических хирургов. В частности, звезда сделала ринопластику, ведь ее переносица стала тоньше, а нос - более изящным) и подправила скулы. Что касается, пухлых губ, так они всегда были при ней.

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