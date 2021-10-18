Культовая голливудская актриса и кинорежиссер Анджелина Джоли ранее часто появлялась на публике с ярким макияжем и удивляла внешностью даже без уколов красоты.

Анджелина Джоли ведет закрытый образ жизни, не дает интервью и больше не снимается так активно в новых фильмах, как это делала раньше. Теперь звезда больше времени уделяет делам в качестве посла доброй воли ООН и проводит время с семьей.

Поклонники же любят обращать внимание на прошлые образы Джоли, которыми она впечатляла на публике. Даже в скромном платье артистка привлекала внимание к себе благодаря выдающейся внешности.

Подчеркнуть красоту актрисе довольно просто – достаточно выбрать удачный макияж.

«Я так сильно тебя люблю, детка; Супер👍; Очень мило❤; такая ностальгия слишком хорошенькая, чтобы ее игнорировали; Моя идеальная женщина; круто, спасибо Мерси за вашу красоту; Да, это очень хороший образ; милая красивая ❤️; Супер! Супер! Потрясающе!; не верится, раньше была такой интересной», - пишут в сети.

Ранее на одном из фан-аккаунтов вспомнили период, когда Джоли совершенно без стеснений показывала фигуру и устраивала новые съемки каждую неделю. Причем Джоли тогда делала акцент на бюсте, удивляя тонкой талией.

Снимки с самоуверенной и игривой актрисой очень редко появляются в сети, поэтому снимок из архива фанаты оценили сразу.

Напомним, Джоли в светлом макси-платье прошлась по красной дорожке с приемной дочерью.

Как сообщала Politeka, Джоли впервые за несколько лет устроила публичный выход в свет с приемной дочерью.

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли нашла замену Брэду Питту, с которым опять судится.