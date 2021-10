Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли впервые за долгое время решила появиться на премьере фильма вместе с детьми, которые уже давно не появлялись перед камерами.

Голливудская звезда Анджелина Джоли, которая недавно рассказала о желании показывать в Инстаграм много интересных и памятных фото, посетила в Лос-Анджелесе премьеру фильма «Вечные», где сыграла одну из ведущих ролей.

На презентации Джоли появилась вместе с 20-летним Мэддоксом, 16-летней Захарой, 15-летней Шайло, 13-летними двойняшками Ноксом и Вивьен. Причем Шайло, которая раньше задумывалась о смене пола, появилась в платье, чем поразила сеть.

Раньше биологическая дочь Джоли и Брэда Питта одевалась, как мальчик. И хотела, чтобы ее называли мужским именем – Джон или Шакс. Теперь, как можно заметить, она стала более женственной.

«На Шайло была обновленная версия платья, которое мама носила во Франции во время кампании «Женщины за пчел»» -сказано в описании под кадром.

Nah this Brads twin fo sho. She actually looks just like her dad when he was in Troy. https://t.co/RTmOFz2uVx