Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли впервые за долгое время решила появиться на премьере фильма вместе с детьми, которые уже давно не появлялись перед камерами.

Голливудская звезда Анджелина Джоли, которая недавно рассказала о желании показывать в Инстаграм много интересных и памятных фото, посетила в Лос-Анджелесе премьеру фильма «Вечные», где сыграла одну из ведущих ролей.

На презентации Джоли появилась вместе с 20-летним Мэддоксом, 16-летней Захарой, 15-летней Шайло, 13-летними двойняшками Ноксом и Вивьен. Причем Шайло, которая раньше задумывалась о смене пола, появилась в платье, чем поразила сеть.

Раньше биологическая дочь Джоли и Брэда Питта одевалась, как мальчик. И хотела, чтобы ее называли мужским именем – Джон или Шакс. Теперь, как можно заметить, она стала более женственной.

«На Шайло была обновленная версия платья, которое мама носила во Франции во время кампании «Женщины за пчел»» -сказано в описании под кадром.

Nah this Brads twin fo sho. She actually looks just like her dad when he was in Troy. https://t.co/RTmOFz2uVx — Alex (@ACindahouzzz) October 19, 2021

«В обновленной версии все идеально и красиво ❤; Шайло такая красивая; А еще она так похожа на свою маму 😮😍; Я всегда говорил, что в один прекрасный день Шайло примет быть женщиной, она просто похожа на свою маму; Я всегда думал, что она больше похожа на Брэда, но на этом фото она близнец Анджелины!; У Шайло такая глубокая ямочка» - пишут в сети.

Angelina Jolie Brings Kids Maddox, Zahara, Shiloh, Vivienne and Knox to Eternals Premiere https://t.co/oYjjzsj4Pq — People (@people) October 19, 2021

Как можно заметить, и Джоли впечатляет внешностью своих поклонников, которые комментируют ее фото в соцсетях. Внимание людей доказывает, что актриса за многолетнюю карьеру не теряет популярность.

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