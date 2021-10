Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі вперше за довгий час вирішила з'явитися на прем'єрі фільму разом з дітьми, які вже давно не з'являлися перед камерами.

Голлівудська зірка Анджеліна Джолі, яка нещодавно розповіла про бажання показувати в Instagram багато цікавих і пам'ятних фото, відвідала в Лос-Анджелесі прем'єру фільму «вічні», де зіграла одну з провідних ролей.

На презентації Джолі з'явилася разом з 20-річним мэддоксом, 16-річною Захарою, 15-річною Шайло, 13-річними двійнятами Ноксом і Вів'єн. Причому Шайло, яка раніше замислювалася про зміну статі, з'явилася в сукні, чим вразила мережу.

Раніше біологічна дочка Джолі і Бреда Пітта одягалася, як хлопчик. І хотіла, щоб її називали чоловічим ім'ям – Джон Або Шакс. Тепер, як можна помітити, вона стала більш жіночною.

"На Шайло була оновлена версія сукні, яку мама носила у Франції під час кампанії «Жінки за бджіл»» -сказано в описі під кадром.

Nah this Brads twin fo sho. She actually looks just like her dad when he was in Troy. https://t.co/RTmOFz2uVx