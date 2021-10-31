Известная актриса Анджелина Джоли в черном платье на тонких бретельках впечатлила внешним видом на архивном фото, какая она красивая.

Как сообщает Politeka.net, известная голливудская актриса, многодетная мама и благотворительница Анджелина Джоли, как в молодости, так и сейчас остается потрясающе красивой женщиной. У звезды множество поклонников по всему миру, и в соцсети Instagram есть много фан-страниц, посвященных ей. Так, недавно на одной из таких фанатских страниц опубликовали очаровательное архивное фото актрисы, на котором она выглядит просто фантастически.

На фотографии Анджелина запечатлена в интересной локации, и не одна, правда ее компаньона на снимке почти не видно. Для выхода в люди молодая актриса выбрала соблазнительное черное платье на тоненьких бретельках, которое едва удержало ее аппетитное декольте. волосы звезды распущены и в объемной укладке, а на ее лице легкий макияж с пушистыми ресницами и темной помадой на пухлых губах.

Поклонники просто в восторге от вида Джоли, актрису засыпают комплиментами в комментариях к снимку: "Вау", "Я люблю тебя", "Чудесная", "Драгоценная", "Моя любовь, ты прекрасная", "Очень красивая", "Красотка", "Очаровательная", "Желаю встретиться с тобой", "Красивая".

Напомним, Джоли очаровала соблазнительным видом в кожаном платье: "Нам этого не хватало".

Как сообщала Politeka, Джоли в образе деловой леди впечатлила моложавым видом на красной дорожке: "Это талант".

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли расстегнула пуговки блузы, заставив сердца биться чаще: "Как прикажете, Королева!".