Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли, посетившая светское мероприятие со своими детьми, показала простой и стильный образ на другом модном вечере и впечатлила красотой.

Анджелина довольно долгое время не появлялась на публике, избегая вопросов о личной жизни и своей семьей в целом. Из-за скандального развода с Брэдом Питтом звезда также прекратила давать интервью.

Сейчас звезда только начала возвращаться в светское общество и пару раз присутствовала на важных мероприятиях, так как ездила по делам в другие страны и успела сняться в супергеройском фильме.

Сейчас же поклонники вспоминают лучшие образы Джоли, в которых она появлялась на красной дорожке. Черно-белый наряд с пышной юбкой и аккуратным жакетом идеально смотрелся на фигуре Джоли:

«Не хватает детей рядом; она сама как безупречность, это талант; Такой элегантный наряд; невероятный вид💃; это просто потрясающе, у нее талант быть лучшей️❤️; Очень красивый наряд; можно гордиться; Королева мира!; Сколько в этом любви и счастья! Я люблю ее», - пишут в сети.

Поклонники же любят обращать внимание на прошлые образы Джоли, которыми она впечатляла на публике. Даже в скромном платье артистка привлекала внимание к себе благодаря выдающейся внешности и всего лишь спущенным бретелькам.

Подчеркнуть красоту актрисе довольно просто – достаточно выбрать удачный макияж.

Напомним, Джоли в светлом макси-платье прошлась по красной дорожке с приемной дочерью.

Как сообщала Politeka, Джоли впервые за несколько лет устроила публичный выход в свет с приемной дочерью.

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли нашла замену Брэду Питту, с которым опять судится.