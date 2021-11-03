Дочки голливудской актрисы Анджелины Джоли в маминых платьях продолжают блистать на фан-аккаунтах в соцсетях: поклонники в восторге от того, как правильно воспитывает их звезда.
Как передает Politeka.net, 18 октября в США состоялась премьера фильма «Вечные», в котором Джоли исполнила одну из главных ролей. На красной дорожке актриса появилась в сопровождении своих детей. Поклонники сразу же заметили, что Шайло и Захара были одеты в платья, которые ранее надевала сама Джоли.
Позже актриса появилась еще на нескольких мероприятиях, где ее сопровождали дочки. В Инстаграм опубликовали кадры, где Шайло позировала в цветастом сарафане от Dior, который Джоли носила в 2019 году.
«Шайло в платье мамочки», - подписали фото авторы аккаунта.
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В комментариях люди поддержали инициативу Джоли.
«Вместо того, чтобы покупать платья дочери на те миллионы, которые у нее есть, она надевает на них свои платья», «В этом есть прекрасная культура: если у девушки нет одежды, она может носить одежду своей матери и совсем не стыдиться», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Джоли ошеломила видом в кожаном платье: "Нам этого не хватало".
Также Politeka писала, что Джоли показала, как свести с ума только глазами: «Прямо в сердце смотрят».
А еще Politeka рассказывала, что Джоли в платье на тонких бретельках едва не выронила самое сокровенное: фото.