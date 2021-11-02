Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі може захопити своїм виглядом навіть з мінімумом косметики і в досить простому вбранні.
Всесвітньо відома артистка Анджеліна Джолі вже багато років захоплює публіку не тільки своїм талантом, але видатною зовнішністю і яскравим виглядом без втручань уколів краси. Саме тому вигляд знаменитості завжди привертає увагу.
Хоча зараз не так просто зустріти в мережі нові фото Джолі, шанувальники люблять згадувати її образи з минулого, якими вона дивувала на червоних доріжках або навіть під час простих прогулянок.
На одній з фан-сторінок в Instagram порівняли два фото Джолі і запропонували користувачам вибрати, яке їм подобається більше. Однак таке завдання викликала у користувачів замішання. Більшість зійшлися на тому, що Анджеліна однаково прекрасна на обох знімках.
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