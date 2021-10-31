Відома актриса Анджеліна Джолі у чорній сукні на тонких бретельках вразила зовнішнім виглядом на архівному фото, яка вона красива.

Як повідомляє Politeka.net, відома голлівудська актриса, багатодітна мама і благодійниця Анджеліна Джолі, як в молодості, так і зараз залишається приголомшливо красивою жінкою. У зірки безліч шанувальників по всьому світу, і в соцмережі Instagram є багато фан-сторінок, присвячених їй. Так, нещодавно на одній з таких фанатських сторінок опублікували чарівне архівне фото актриси, на якому вона виглядає просто фантастично.

На фотографії Анджеліна відображена в цікавій локації, і не одна, правда її компаньйона на знімку майже не видно. Для виходу в люди молода актриса вибрала спокусливе чорне плаття на тоненьких бретельках, яке ледь втримало її апетитне декольте. волосся зірки розпущене і в об'ємному укладанні, а на її обличчі легкий макіяж з пухнастими віями і темною помадою на пухких губах.

Шанувальники просто в захваті від виду Джолі, актрису засипають компліментами в коментарях до знімка: "Вау", "Я люблю тебе", "Чудова", "Дорогоцінна", "Моя любов, ти прекрасна", "Дуже красива", "Красуня", "Чарівна", "Бажаю зустрітися з тобою", "Красива".

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