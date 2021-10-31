Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі може показати привабливий образ навіть з мінімумом макіяжу і в простому, лаконічному платті без принтів і прикрас.

Анджеліна Джолі є всесвітньо відомою артисткою, а також прикладом для косметологів по всьому світу через видатну зовнішність і яскравого вигляду без всяких втручань уколів краси. Саме тому вигляд знаменитості завжди привертає увагу.

Хоча зараз не так просто зустріти в мережі нові фото Джолі, шанувальники люблять згадувати її образи з минулого, якими вона дивувала на червоних доріжках або навіть під час простих прогулянок.

Наприклад, в шкіряній сукні без бретелей і прикрас Джолі виглядала більш ніж спокусливо, а її мінімалістичний образ не зробив гірше, а навпаки омолодив зірку в дизайнерському вбранні:

"Дуже подобається такий вигляд; не відірватися від погляду; заворожила однією посмішкою; створена захоплювати; а Анджеліна для серця?; Щасливих вихідних❤; Нічого собі ... дійсно найчарівніша жінка 👏; нам цього не вистачало», - пишуть в мережі.

Анджеліна досить довгий час не з'являлася на публіці, уникаючи питань про особисте життя і своєю сім'єю в цілому. Через скандальне розлучення з Бредом Піттом зірка також припинила давати інтерв'ю.

Зараз зірка тільки почала повертатися в світське суспільство і пару раз була присутня на важливих заходах, так як їздила у справах в інші країни і встигла знятися в супергеройському фільмі.

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