Відома голлівудська актриса Шерон Стоун в черговий раз змусила говорити про себе, засвітившись в розкішному образі на червоній доріжці.

Як пише Politeka.net, 63-річна актриса продовжує підкорювати шанувальників, незважаючи на свій вік і проблеми зі здоров'ям. Жінка розкішно виглядає, а коли виходить на люди, їй просто немає рівних.

Для червоної доріжки Шерон Стоун вибрала красиве чорне плаття з пишною спідницею. Вона продефілювала перед камерами, вразивши всіх своїм зовнішнім виглядом.

"Дивіться церемонію нагородження @prideofbritain Awards", - підписала відео зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Так красиво всередині і зовні", "Королева", "Так багато класичного гламуру!", "Ей, Шерон, ти все ще така красива", "найкрасивіша", «неймовірна посмішка», «жінка на мільйон», «поза часом», "голлівудська діва", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Стоун активно знімалася в кіно в з початку 1980-х.

Нагадаємо, що Шерон Стоун перетягнула розкішні форми зухвалими ремінцями:"поза часом".

Як повідомляла Politeka, Шерон Стоун в шикарному вбранні здивувала видом на червоній доріжці:"просто сяєш".

Також Politeka писала, що Шерон Стоун в яскравому образі зачарувала світового дизайнера Валентино:"Моя дитяча любов".