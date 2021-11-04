Известная голливудская актриса Шэрон Стоун в очередной раз заставила говорить о себе, засветившись в роскошном образе на красной дорожке.

Как пишет Politeka.net, 63-летняя актриса продолжает покорять поклонников, несмотря на свой возраст и проблемы со здоровьем. Женщина роскошно выглядит, а когда выходит на люди, ей просто нет равных.

Для красной дорожки Шэрон Стоун выбрала красивое черное платье с пышной юбкой. Она продефилировала перед камерами, впечатлив всех своим внешним видом.

«Смотрите церемонию награждения @prideofbritain Awards», - подписала видео звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Так красиво внутри и снаружи», «Королева», «Так много классического гламура!», «Эй, Шэрон, ты все еще такая красивая», «Самая красивая», «Невероятная улыбка», «Женщина на миллион», «Вне времени», «Голливудская дива», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Стоун блистала в кино в с начала 1980-х.

Напомним, что Шэрон Стоун перетянула роскошные формы дерзкими ремешками: "Вне времени".

Как сообщала Politeka, Шэрон Стоун в шикарном наряде удивила видом на красной дорожке: "Просто сияешь".

Также Politeka писала, что Шэрон Стоун в ярком образе очаровала мирового дизайнера Валентино: "Моя детская любовь".