Відома актриса Шерон Стоун поділилася в мережі чарівними кадрами з червоної доріжки, на яких просто сяє красою і впевненістю.

Як повідомляє Politeka.net, популярна американська актриса Шерон Стоун у свої 63 роки може заткнути за пояс молодих дівчат – у зірки бездоганна фігура і відмінне почуття стилю. Так, нещодавно вона з'явилася на червоній доріжці і просто заворожила своїм виглядом і впевненістю. Кадри з заходу Шерон опублікувала у своєму профілі в Instagram.

На знімках видно, що актриса вийшла в люди в довгій чорній сукні цікавого фасону, яке тільки підкреслило струнку талію. Коротке волосся зірки недбало укладені, а на її обличчі легкий вечірній макіяж і сяюча посмішка. Видно, що Стоун у відмінному настрої, вона грайливо позує репортерам і пустує з подругою.

Шанувальники просто в захваті від нових фото Шерон, зірку засипають компліментами і захопленими коментарями: "Це мій найулюбленіший з усіх", "Ти просто сіяєш", "Ти найбільш приголомшлива зірка!", "Щасливої неділі, красуня", "Шерон, ти прекрасна", "При всій повазі, Шерон, ви дуже красиві", "Шерон, ти випромінюєш сяйво і щастя!".

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