Голливудская актриса Шэрон Стоун впечатлила видом на премьере известного фильма

Как пишет Politeka.net, 63-летняя звезда поделилась в Инстаграм фотографией, сделанной на премьере нового фильма о Джеймсе Бонде. Красотка позировала в блестящем платье на бретельках, которое радовало глаз. Образ блондинка дополнила массивными серьгами и сумкой-клатчем. Актриса стояла на улице и смотрела вдаль.

«Монако: Королевская премьера Джеймса Бонда @007», - подписала фото звезда.

В комментариях актрисе оставили массу приятных слов.

«Обворожительна», «Великолепна», «Тебе нужен мартини», «Я люблю тебя, Шэрон Стоун», «Вы такая потрясающе красивая и талантливая! Желаю тебе не стареть!», «Твоя красота никогда не меняется», «Замечательно, что женщина в возрасте может хорошо выглядеть на свой возраст», «Так красиво!», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Шэрон Стоун прекрасно выглядит на свой возраст, о чем ей постоянно говорят ее поклонники.

Напомним, что Шэрон Стоун в пикантном платье со шлейфом напросилась на комплименты: "Королева!".

Как сообщала Politeka, Шэрон Стоун в красивом платье с пайетками показала, как молодо выглядит в свои 63 года: "Время на ее стороне".

Также Politeka писала, что Шэрон Стоун в узких джинсах похвасталась фигурой: "Умеет кайфовать".