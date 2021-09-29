Голливудская актриса Шэрон Стоун впечатлила видом на премьере известного фильма
Как пишет Politeka.net, 63-летняя звезда поделилась в Инстаграм фотографией, сделанной на премьере нового фильма о Джеймсе Бонде. Красотка позировала в блестящем платье на бретельках, которое радовало глаз. Образ блондинка дополнила массивными серьгами и сумкой-клатчем. Актриса стояла на улице и смотрела вдаль.
«Монако: Королевская премьера Джеймса Бонда @007», - подписала фото звезда.
В комментариях актрисе оставили массу приятных слов.
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«Обворожительна», «Великолепна», «Тебе нужен мартини», «Я люблю тебя, Шэрон Стоун», «Вы такая потрясающе красивая и талантливая! Желаю тебе не стареть!», «Твоя красота никогда не меняется», «Замечательно, что женщина в возрасте может хорошо выглядеть на свой возраст», «Так красиво!», - пишут пользователи сети.
Отметим, что Шэрон Стоун прекрасно выглядит на свой возраст, о чем ей постоянно говорят ее поклонники.
Напомним, что Шэрон Стоун в пикантном платье со шлейфом напросилась на комплименты: "Королева!".
Как сообщала Politeka, Шэрон Стоун в красивом платье с пайетками показала, как молодо выглядит в свои 63 года: "Время на ее стороне".
Также Politeka писала, что Шэрон Стоун в узких джинсах похвасталась фигурой: "Умеет кайфовать".