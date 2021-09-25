Відома актриса Шерон Стоун засвітилася на заході в пишній фіолетовій сукні з відкритими плечима

Як передає Politeka.net, Шерон Стоун є відомою американською актрисою і продюсером. Також, раніше вона проявляла себе як модель. Зараз актриса відпочиває у Франції і ділиться кадрами звідти.

На цей раз на сторінці зірки кіно в Instagram з'явилася серія нових фото. На кадрах Шерон вийшла на захід у шикарній фіолетовій сукні з довгим шлейфом. Воно відкриває вид на шикарну фігуру актриси і підкреслює її колір очей.

"З найкращими побажаннями принцу Альберту", - підписала фото Шерон Стоун.

Шанувальники актриси засипали її безліччю приємних слів в коментарях: "Шерон, це чудово!", "О боже, це абсолютно приголомшливо", "Ти така приголомшлива і світла", "Люблю цей колір на тобі", "Принцеса! Королева!", "Відмінний колір на тобі. Плюс я люблю сукні з ярусами", "Прекрасна Шерон, завжди красива. Більше всередині, ніж зовні. Я так сильно тебе люблю".

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