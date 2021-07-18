63-летняя голливудская актриса Шэрон Стоун покорила видом в красивом платье

Шэрон Стоун после роли в фильме "Основной инстинкт" стала настоящей иконой красоты и стиля, передает Politeka.net. Актриса одна из тех звезд, которые выступают против пластики, и при этом выглядят чудесно на свой возраст.

В этому году звезда посетила Каннский фестиваль, и каждый ее выход на красную дорожку вызывал фурор. Некоторые снимки красотка публиковала в своем Инстаграм.

В частности, на церемонию награждения Шэрон надела роскошное белоснежное платье со шлейфом от Dolce & Gabbana. Наряд имел безумно длинный вырез, придавший образу особой пикантности.

За четыре часа публикация собрала более 40 тысяч лайков и много комментариев.

"Нереальная", "Ты выглядишь лучше, чем когда-либо !!!!!!!!!! Реально красота, долгих лет жизни тебе!!!!!", "Потрясающая", «Вау !!!!! Богиня !!!! 😍», «Прекрасное фото, я люблю тебя ❤️», «🔥😍❤️ Ты чертовски привлекательная и очень стильная, ШЭРОН 🔥🔥🔥», «Светишься! 🤍», » Совершенство !! ❤️ "," Просто вау. Полный гламур 😍 "," Замечательная леди !!", "Вы красавица вне времени, мисс Стоун. ❤️", "Вы сияете! ❤️💋🇨🇦", "Красивая Леди Супер", - написали пользователи сети.

Напомним, что 63-летняя Шэрон Стоун позволила себе смелое фото

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