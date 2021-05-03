Голливудская актриса и модель Шэрон Стоун в свои 63 года впечатлила фигурой

Артистка тщательно следит за внешностью с ранних лет, передает Politeka.net. Именно благодаря уходу и спорту звезда остается стройной и привлекательной в своем возрасте.

Стоун никогда не употребляла алкоголь и наркотики, а поддерживать фигуру ей помогают массажи, пилатес и йога, а также плавание и катание на лошадях. По словам звезды, нужно вести активный образ жизни, чтобы всегда быть в тонусе.

Актриса постоянно употребляет черный шоколад и мясо, утверждая, что эти продукты не только вкусные, но и полезные.

Поэтому даже в самых откровенных образах в свои 63 года она выглядит восхитительно. Это красотка доказала одним из последних фото в Инстаграм. На снимке Шэрон прилегла на шезлонг, сверкая бедром. Звезда была в черном купальнике. Кроме того, артистка была без макияжа.

Рядом со Стоун лежал ее любимец.

"Джо вернулся от ветеринара ❤️", - подписала фото звезда.

За семь часов публикация собрала более 70 тысяч лайков и много комментариев:

"Ага, все смотрят на собаку! Шэрон, ты выглядишь эффектно. Поздравляю с вашей хитовой книгой. 🎭", "Я иду поплавать 🏊🏼‍♂️💙💋", "Джо, Шэрон и бассейн ❤️", "Шэрон, я люблю тебя, восхищаюсь тобой, ты одна из величайших актрис в истории, необычайная стойкость. Я хочу получить твою книгу. Я живу в Мехико. Как я могу получить ее от вас? Искренне ваш Франциско".

Напомним, что Шэрон Стоун наплевала на возраст, забыв надеть нижнее белье: «О боже, ты сияешь».

Как Politeka писала, что 63-летняя Шэрон Стоун в мини бесстыже раздвинула ножки, доказав, что еще о-го-го: «Вечная красота».

Также Politeka сообщала, что 63-летняя Шэрон Стоун распахнула пиджак, засветив кружевное белье: «Такая задира».