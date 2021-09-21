Артистка показала, как можно выглядеть в 63 года

63-летняя голливудская актриса Шэрон Стоун предстала в образе, в котором ее нечасто увидишь

Шэрон Стоун завоевала огромную популярность после выхода на экраны фильма "Основной инстинкт", передает Politeka.net.

Актриса выступает против пластики, решив стареть натурально. Звезда нередко показывает, как выглядит в обычной жизни.

В этот раз Шэрон предстала без вечернего платья, как ее привыкли видеть, а в простом прогулочном джинсовом костюме. Актриса позировала на яхте, дополнив образ темными очками.

"Вниз по морю", - написала звезда.

За две минуты пост собрал сотни лайков и много комментариев.

"Девушка! 😍😍😍😍😍😍", "Красивая ❤️", "Вау 👏👏👏 Ты красивая 👏👏👏", "Как книга? 🎩🤘🌊", "Выглядит потрясающе ❤️❤️🔥🔥😍", "Всегда очень очаровательно и элегантно 🌹", "Удачи, дорогая ✌️😉", "Разве это не русалочка?", "Довольно модный стиль 🎯 📷 💎 👈 ❤", "Просто сенсация, как всегда 😍", - написали пользователи сети.

Отметим, Шэрон Стоун всегда обладала безупречным чувством стиля. Артистка любит черный цвет, в ее одежде преобладает минимализм.

Вечерние наряды подчеркивают точеную фигуру. Звезда может надеть наряд с вырезом, но при этом не выглядеть вульгарно.

Напомним, что Шэрон Стоун появилась на красной дорожке в платье с безумно длинным разрезом

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