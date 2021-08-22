Известная актриса Шэрон Стоун показала, как наслаждается отдыхом в Европе

Как передает Politeka.net, в Инстаграм 63-летней красотки появился снимок, сделанный в Италии. Актриса наслаждалась поездкой на лодке, подставив лицо солнцу. Белая обтягивающая водолазка подчеркнула стройную фигуру знаменитости.

«Венеция», - подписала снимок звезда.

В комментариях актрисе оставили массу приятных слов.

«Красота на все времена», «Элегантна как всегда», «Только что дочитал вашу книгу. О многом не знал. Это было мое праздничное чтение», «Наслаждайтесь отдыхом», «Шэрон, ты молодец», «Какая красивая», - пишут пользователи сети.

Отметим, что в 2001 году Шэрон Стоун перенесла внутримозговое кровоизлияние. Это сильно повлияло на ее здоровье и внешность. Несмотря на проблемы и долгую реабилитацию уже в 2003 году актриса вернулась к работе. На счету у Стоун масса эффектных ролей в кино и сериалах.

Напомним, что Шэрон Стоун появилась на красной дорожке в платье с безумно длинным разрезом: "Нереальная".

Как сообщала Politeka, Шэрон Стоун без косметики и фильтров решила показать, как стареть красиво: "Вот это важно!".

Также Politeka писала, что Шэрон Стоун удачно подчеркнула упругие прелести серебряным купальником: "Вечная красота".