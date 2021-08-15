Відома актриса Шерон Стоун чесно показала свою натуральну красу без косметики
Популярна актриса Шерон Стоун навіть у свої 63-роки не бентежиться ефектних появ у відкритих нарядах перед публікою. Причому зірка не приховує під тонною косметики свої зморшки і вже помітно в'ялу шкіру.
За словами Стоун, їй подобається бути природною і показувати себе такою – цілком нормальне явище, адже картинка в Інтернеті повинна бути такою ж, як і в реальності. Цього разу Шерон похвалилася кадром після довгого дня і без макіяжу постала перед камерою. Доповненням до образу стали світлі окуляри.
"Мій день був американськими гірками через рай і пекло. Але я вирішила радіти тому, що є», - пише Стоун.
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Шанувальники відреагували:
"Посміхаюся з тобою😁; це твоє велике красиве серце знову сяє! ❤ ️ ; Люблю світло і вдячність👏 👏; вона така красуня; рідкісна натуральність; зрештою, щастя - ось це важливо!; Щастя може бути вибором, так! Красива!! 😍 🙌 ; Продовжуй рости, сестричка💌; прекрасна як ніколи Шерон: 💓»
Нагадавши, голлівудська красуня Шерон Стоун закинула ногу на ногу і похвалилася ідеальними формами в свої 63 роки: "час над нею не владний".
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