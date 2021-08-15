Известная актриса Шэрон Стоун честно показала свою натуральную красоту без косметики

Популярная актриса Шэрон Стоун даже в свои 63-года не смущается эффектных появлений в открытых нарядах перед публикой. Причем звезда не скрывает под тонной косметики свои морщинки и уже заметно дряблую кожу.

По словам Стоун, ей нравится быть естественной и показывать себя такой – вполне нормальное явление, ведь картинка в Интернете должна быть такой же, как и в реальности. В этот раз Шэрон похвасталась кадром после долгого дня и без макияжа предстала перед камерой. Дополнением к образу стали светлые очки.

«Мой день был американскими горками через рай и ад. Но я решила радоваться тому, что есть», - пишет Стоун.

Поклонники отреагировали:

«Улыбаюсь с тобой 😁; Это твое большое красивое сердце снова сияет! ❤️; Люблю свет и благодарность 👏👏; Она такая красотка; редкая натуральность; В конце концов, счастье - вот это важно!; Счастье может быть выбором, да! Красивая!! 😍🙌; Продолжай расти, сестренка 💌; Прекрасна как никогда Шэрон: 💓»

Напомним, голливудская красотка Шэрон Стоун закинула ногу на ногу и похвасталась идеальными формами в свои 63 года: "Время над ней не властно".

Как сообщала Politeka, 63-летняя актриса Шэрон Стоун показала фигуру в купальнике и произвела фурор: "Чертовски горячая".

Также Politeka писала, 63-летняя голливудская актриса Шэрон Стоун в платье на бретельках поразила молодым видом: "Снова 30".