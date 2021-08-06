Відома актриса Шерон Стоун показала архівне фото, на якому зображена на відпочинку на Таїті

Як повідомляє Politeka.net, популярна актриса Шерон Стоун навіть у свої 63-роки може похвалитися бездоганною зовнішністю, видно, що вона доглядає за собою, а знімки в Instagram відмінний тому доказ. Цього разу зірка виклала в мережу чарівне архівне фото з відпочинку на Таїті, на якому з'явилася в карколомному образі.

На знімку Шерон зображена по пояс у воді, а навколо її тіла плавають білі квіти. Перед камерою актриса з'явилася у вузькому сріблястому купальнику, який красиво підкреслив пружні форми і струнку талію. Волосся красуні тут світлі і в короткій стрижці, а на її обличчі легкий макіяж.

У підписі до фотографії Стоун написала: "Як же я люблю Таїті". А фанати з усього світу почали писати актрисі безліч компліментів і захоплених коментарів: "Ви так захоплюєте дух досі!", "Ідеальна", "Ти прекрасна", "Вічна краса", "Красуня", "Гаряча", "Приголомшливо".

Нагадаємо, Шерон Стоун закинула ногу на ногу і похвалилася ідеальними формами в 63 роки: "Час над нею не владний".

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