63-річна голлівудська актриса Шерон Стоун підкорила виглядом в красивій сукні

Шерон Стоун після ролі у фільмі "Основний інстинкт" стала справжньою іконою краси і стилю, передає Politeka.net. Актриса одна з тих зірок, які виступають проти пластики, і при цьому виглядають чудово на свій вік.

Цього року зірка відвідала Каннський фестиваль, і кожен її вихід на червону доріжку викликав фурор. Деякі знімки красуня публікувала у своєму Instagram.

Зокрема, на церемонію нагородження Шерон одягла розкішну білосніжну сукню зі шлейфом від Dolce & Gabbana. Наряд мав шалено довгий виріз, що надав образу особливої пікантності.

За чотири години публікація зібрала понад 40 тисяч лайків і багато коментарів.

"Нереальна", "Ти виглядаєш краще, ніж будь-коли !!!!!!!!!! Реально краса, довгих років життя тобі!!!!!", "Приголомшлива", " Вау !!!!! Богиня !!!! 😍 ", "Прекрасне фото, я люблю тебе ❤ ️" « " 🔥 😍 ❤ ️ ти до бюіса приваблива і дуже стильна, Шерон🔥 🔥 🔥", » світишся! 🤍 ", "Досконалість !! ❤ ️ ", "Просто вау. Повний гламур 😍", " чудова леді !!", "Ви красуня поза часом, міс Стоун. ❤️", "Ви сяєте! ❤ ️ 💋 🇨 🇦 ", "Красива леді супер", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, що 63-річна Шерон Стоун дозволила собі сміливе фото

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