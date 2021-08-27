Известная американская актриса кино Шэрон Стоун рассказала о беде со своим племянником

Как пишет Politeka.net, 63-летняя актриса кино и гламурная модель Шэрон Стоун, которая стала популярной во всем мире после работы в голливудском блокбастере "Основной инстинкт", в своем Instagram рассказала поклонникам о беде, которая произошла в ее семье.

Дело в том, что у племянника и крестника звезды отказали почти все органы, маленький мальчик оказался на грани жизни и смерти.

"Мой племянник и крестник Ривер Стоун сегодня был найден в его кроватке с тотальным отказом органов. Пожалуйста, помолитесь за него. Нам нужно чудо 💥🙏 ", - попросила Шэрон Стоун.

На пост актрисы откликнулось очень много людей, в том числе супруга популярного исполнителя Оззи Озборна Шэрон, певица и актриса Роби Роуз, американская актриса русского происхождения Ольга Фонда, заместитель помощника государственного секретаря США Джули Фишер, режиссер Ава ДюВерне, актер Джон Джон Бріонес и много других знаменитостей.

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