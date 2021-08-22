Відома актриса Шерон Стоун показала, як насолоджується відпочинком в Європі

Як передає Politeka.net, в Instagram 63-річної красуні з'явився знімок, зроблений в Італії. Актриса насолоджувалася поїздкою на човні, підставивши обличчя сонцю. Біла обтягуюча водолазка підкреслила струнку фігуру знаменитості.

"Венеція", - підписала знімок зірка.

У коментарях актрисі залишили масу приємних слів.

"Краса на всі часи", "Елегантна як завжди", "Тільки що дочитав вашу книгу. Багато про що не знав. Це було моє святкове читання", "Насолоджуйтеся відпочинком", "Шерон, ти молодець", "яка красива", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що в 2001 році Шерон Стоун перенесла внутрішньомозковий крововилив. Це сильно вплинуло на її здоров'я і зовнішність. Незважаючи на проблеми і довгу реабілітацію вже в 2003 році актриса повернулася до роботи. На рахунку у Стоун маса ефектних ролей в кіно і серіалах.

Нагадаємо, що Шерон Стоун з'явилася на червоній доріжці в сукні з шалено довгим розрізом: "нереальна".

Як повідомляла Politeka, Шерон Стоун без косметики і фільтрів вирішила показати, як старіти красиво: "Ось це важливо!".

Також Politeka писала, що Шерон Стоун вдало підкреслила пружні принади срібним купальником:"вічна краса".