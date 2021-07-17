63-річна голлівудська актриса Шерон Стоун вийшла на червону доріжку зі своїм старшим сином
Як пише Politeka.net, в Instagram знаменитості з'явилися фото і відео з підготовки до виходу. Красуня була одягнена в бузкове вечірнє плаття. Компанію їй склав старший син Роен, якого вона усиновила в 2000 році. Варто відзначити, що хлопець виявився справжнім красенем. Він був стильно одягнений і чудово виглядав поруч з матір'ю.
"Горда мама", - підписала фото зірка.
У коментарях шанувальники стали розхвалювати хлопця.
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"Роен виглядає фантастично. Такий гарний", "як мати, як син – шикарно", "У нього твоя посмішка!", "Який гарненький", "Ви обидва приголомшливо виглядаєте", "Я не можу в це повірити. Так чарівні. Наші малюки виросли", - пишуть користувачі Мережі.
Варто відзначити, що крім Роена актриса усиновила двох хлопчиків в 2005 і 2006 роках. Всі разом вони живуть в Західному Голлівуді.
Нагадаємо, що Шерон Стоун засвітила фігуру в купальнику, вразивши шанувальників:"До біса гаряча".
Раніше Politeka писала, що Шерон Стоун у вбранні Попелюшки вразила виглядом:"Ти виглядаєш приголомшливо".
Також Politeka повідомляла, що Шерон Стоун закинула ногу на ногу, зачарувавши ідеальними формами в 63 роки: "час над нею не владний".