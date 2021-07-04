Стильна 63-річна Шерон Стоун підкорила молодим зовнішнім виглядом і бездоганною фігурою

Як повідомляє Politeka.net, Шерон Стоун в цьому році виповнився 63 роки, але ця цифра абсолютно не вкладається в голові, коли дивишся на нестаріючу актрису.

Вона зібралася на роботу і зробила кадр перед виходом, фото з'явилося на її сторінці в мережі Instagram.

На роботу зірка "Основного інстинкту" і вічний символ спокусливості прийшла в стильному яскравому вбранні. Синій велюровий піджак з аплікацією у вигляді великої квітки, вона доповнила білим топом, вузькими джинсами і червоними туфлями на високих підборах. Вона закинула ногу на ногу і сіла на диван.

Волосся Шерон було укладене в гладку зачіску, а макіяж виконаний легкий, але виразний, з сяючою шкірою і свіжим рум'янцем. Свій лук вона доповнила аксесуарами: сонцезахисними окулярами, золотими браслетами і кільцями.

Численні шанувальники відзначили молодість і красу актриси, яка вкотре довела, що виглядає розкішно не тільки на фото в глянцевих журналах, а й у реальному житті.

"Ця краса перевантажує", "Мій Бог. За ці туфлі варто померти", "Так, це мої друзі, як ви витончено старієте", "Еталон стилю, така ж сама як 30 років назад", "Чарівно, стильно, невимушено і зручно, час над нею невладний", - писали захоплені користувачі мережі.

Нагадаємо, актриса Шерон Стоун в ніжній витонченій сукні на бретельках вразила моложавим виглядом.

Як повідомляла Politeka, Шерон Стоун, повернувшись з того світу, зізналася, що бачила.

Також Politeka писала, що знаменита Шерон Стоун похвалилася трьома красенями-синами.