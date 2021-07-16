Голлівудська актриса Шерон Стоун здивувала новим фото в незвичайному вбранні, стоячи в ліфті
Як повідомляє Politeka.net, відома американська актриса і модель Шерон Стоун, яка в цьому році відзначила 63-річчя, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася в мережі чарівним кадром з ліфта, на якому позує у ляльковій сукні, як у Попелюшки.
Як видно, Шерон увійшла в ліфт і повернулася обличчям до виходу, поки її фотографували до закриття дверей. Перед камерою вона з'явилася в розкішному пишному вбранні ніжно-блакитного відтінку, який декорований різнокольоровими квітами. Цей наряд красиво підкреслив витончену фігуру і тендітні плечі актриси. Її коротке волосся в недбалому укладанні, а на обличчі легкий макіяж і щаслива посмішка.
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У підписі до фото Стоун написала: "Репортаж з Канн". А фанати тут же почали коментувати новий образ актриси, засипаючи її компліментами в коментарях: "Справжня леді", "Прекрасна", "Чудовий образ", "Ти виглядаєш приголомшливо", "Красуня", "Прекрасна жінка".
Нагадаємо, Шерон Стоун закинула ногу на ногу і похвалилася ідеальними формами в 63 роки: "Час над нею не владний".
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