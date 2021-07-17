63-летняя голливудская актриса Шэрон Стоун вышла на красную дорожку со своим старшим сыном
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм знаменитости появились фото и видео с подготовки к выходу. Красотка была одета в сиреневое вечернее платье. Компанию ей составил старший сын Роэн, которого она усыновила в 2000 году. Стоит отметить, что парень оказался настоящим красавчиком. Он был стильно одет и прекрасно смотрелся рядом с матерью.
«Гордая мама», - подписала фото звезда.
В комментариях поклонники стали расхваливать парня.
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«Роэн выглядит фантастически. Такой красивый», «Как мать, как сын – шикарно», «У него твоя улыбка!», «Какой хорошенький», «Вы оба потрясающе выглядите», «Я не могу в это поверить. Так очаровательны. Наши малыши выросли», - пишут пользователи сети.
Стоит отметить, что кроме Роэна актриса усыновила двоих мальчиков в 2005 и 2006 годах. Все вместе они живут в Западном Голливуде.
Напомним, что Шэрон Стоун засветила фигуру в купальнике, впечатлив поклонников: «Чертовски горячая».
Ранее Politeka писала, что Шерон Стоун в наряде Золушки впечатлила видом: "Ты выглядишь потрясающе".
Также Politeka сообщала, что Шэрон Стоун закинула ногу на ногу, очаровав идеальными формами в 63 года: "Время над ней не властно".