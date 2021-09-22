Культовая голливудская актриса Шэрон Стоун впечатлила мечтательным образом во время отдыха на море

63-летняя американская звезда за свою карьеру успела попробовать себя не только в роли актрисы, но также на позиции продюсера и модели. Она приобрела мировую известность благодаря фильму «Основной инстинкт», который не оставил жителей равнодушными.

Актриса открыто выступает против пластики, однако это не мешает ей выглядеть роскошно в своем возрасте. Сейчас Стоун отдыхает во Франции, радуя поклонников новыми фото в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз Шэрон решила показать, как расслабляется на море. Актриса поделилась черно-белым фото, на котором она позирует на борту яхты. Однако, вместо задорного снимка в купальнике, которым похвастались бы многие другие знаменитости, звезда показала, как лежит на подушке, укрывшись пледом и расслабленно закинув руку за голову.

Можно заметить, что Шэрон одета в белую рубашку, а ее образ дополняют стильные очки.

Поклонники актрисы тут же отреагировали на ее пост.

«Восхитительное фото», «Красавица», «Выглядишь отлично», «Шикарный вид!», «Я бы тоже так отдохнуть не отказалась», «Шэрон, не могу поверить, что ты уплыла без меня», - пишут люди.

Напомним, Шэрон Стоун показала себя в непривычном образе во время прогулки на яхте.

Как сообщала Politeka, 63-летняя Шерон Стоун засветила формы в черном купальнике.

Также Politeka писала, что 63-летняя Шерон Стоун подчеркнула стройную талию узким корсетом.