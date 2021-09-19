Известная актриса Шерон Стоун показала фигуру в черном слитном купальнике

Как передает Politeka.net, Шерон Стоун является известной американской актрисой и продюсером. Также, раньше она проявляла себя как модель. Сейчас актриса отдыхает во Франции и делится кадрами оттуда.

На этот раз актриса поделилась новыми фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Шерон показывает себя на отдыхе. На ней слитный черный купальник, который подчеркивает шикарную фигуру актрисы. Стоит отметить, что ей сейчас 63 года, однако она всё также прекрасно выглядит.

"Тело, разум и дух", - подписала фото актриса.

Поклонники засыпали Шерон Стоун приятными словами в комментариях: "Очарование", "Люблю видеть тебя всегда ооочень жарко", "Сногсшибательная девушка, я люблю тебя", "Хороша", "Ты выглядишь потрясающе великолепно", "Очень красивая", "Мне бы так выглядеть в 63 года..."

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