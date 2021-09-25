Известная актриса Шэрон Стоун засветилась на мероприятии в пышном фиолетовом платье с открытыми плечами

Как передает Politeka.net, Шэрон Стоун является известной американской актрисой и продюсером. Также, раньше она проявляла себя как модель. Сейчас актриса отдыхает во Франции и делится кадрами оттуда.

На этот раз на странице звезды кино в Инстаграм появилась серия новых фото. На кадрах Шэрон вышла на мероприятие в шикарном фиолетовом платье с длинным шлейфом. Оно открывает вид на шикарную фигуру актрисы и подчеркивает её цвет глаз.

"С наилучшими пожеланиями принцу Альберту", - подписала фото Шерон Стоун.

Поклонники актрисы засыпали её множеством приятных слов в комментариях: "Шэрон, это превосходно!", "О боже, это абсолютно потрясающе", "Ты такой потрясающая и светлая", "Люблю этот цвет на тебе", "Принцесса! Королева!", "Отличный цвет на тебе. Плюс я люблю платья с ярусами", "Прекрасная Шэрон, всегда красивая. Больше внутри, чем снаружи. Я так сильно тебя люблю".

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