Відома актриса Шерон Стоун з'явилася на світському вечорі в досить сміливому образі з золотою сукнею

На церемонії вручення нагороди ZFF Golden Icon і показі фільму "Казино" актриса з'явилася у вельми вдалому образі. Шерон блищала на сцені в золотій вечірній сукні, розшитій повністю одними паєтками.

Блискучий наряд без бретелей і з невеликим шлейфом привернув до себе багато уваги, адже виділявся блиском і переливами під спалахи камер. Плаття зірка поєднувала наряд з невеликою золотою сумкою, браслетом і сережками в тон, а також світлим макіяжем.

На церемонії Шерон була удостоєна нагороди "Золота ікона", з чим її і привітали фанати в Instagram.

"Ти сяєш, як промінчик сонця! 🔥 ; Золотий Лев любить свою золоту ікону; Ти так мило виглядаєш @sharonstone ❤️; час на її боці; повільно, Стоун. Давайте поговоримо про це плаття на секунду. Як ... ВАУ; чудове плаття, Ти виглядаєш приголомшливо; абсолютно ідеальний Золотий наряд; гарне плаття, красива Шерон💯 ❣».

Нагадавши, голлівудська красуня Шерон Стоун закинула ногу на ногу і похвалилася ідеальними формами в свої 63 роки: "час над нею не владний".

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