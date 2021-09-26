Известная актриса Шэрон Стоун появилась на светском вечере в довольно смелом образе с золотым платьем

На церемонии вручения награды ZFF Golden Icon и показе фильма "Казино" актриса появилась в весьма удачном образе. Шэрон блистала на сцене в золотом вечернем платье, расшитом полностью одними пайетками.

Блестящий наряд без бретелек и с небольшим шлейфом привлек к себе много внимания, ведь выделялся блеском и переливами под вспышки камер. Платье звезда сочетала наряд с небольшой золотой сумкой, браслетом и серьгами в тон, а также светлым макияжем.

На церемонии Шэрон была удостоена награды "Золотая икона", с чем ее и поздравили фанаты в Инстаграм.

«Ты сияешь, как лучик солнца! 🔥; Золотой Лев любит свою Золотую икону; Ты так мило выглядишь @sharonstone ❤️; Время на ее стороне; Медленно, Стоун. Давайте поговорим об этом платье на секунду. Как… ВАУ; Великолепное платье, ты выглядишь потрясающе; абсолютно идеальный золотой наряд; Красивое платье, красивая Шэрон 💯❣».

Напомним, голливудская красотка Шэрон Стоун закинула ногу на ногу и похвасталась идеальными формами в свои 63 года: "Время над ней не властно".

Как сообщала Politeka, 63-летняя актриса Шэрон Стоун показала фигуру в купальнике и произвела фурор: "Чертовски горячая".

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