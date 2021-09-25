Культова голлівудська актриса 63-річна Шерон Стоун заінтригувала кадром на відпочинку

Не так давно Шерон Стоун з'явилася на світському вечорі в новому платті Dolce & Gabbana, вразивши сяючим зовнішнім виглядом. За останні пару місяців ми неодноразово могли спостерігати актрису в нарядах знаменитого італійського бренду, проте в реальному житті актриса віддає перевагу комфорту.

Нещодавно на відпочинку Шерон дозволила собі розслабитися на яхті. Причому вибрала зірка цілком звичайну, але зручну одягу-обтягуючі джинси, чорну кофту і кросівки світлого відтінку. Зірка не стала вибирати ідеальний образ або позу для вигідного кадру.

Артистці було комфортно відпочивати на диванчику так, як є, без прикрас, що і оцінили в мережі:

"Наша прекрасна жінка; головне турбота про себе, насолоджуйся🔥Ти моя ікона !!! 🙌 ; 🙌 Мій улюблений вид; відмінне фото; Моя любов; Ти качаєш ці джинси, леді; які тонкі ніжки😮; чудово🔥; приголомшливо вміє кайфувати😎».

Ми також писали, що Стоун відпочиває у Франції, радуючи шанувальників новими фото в своєму Instagram.

Раніше Шерон вирішила показати, як розслабляється на морі. Актриса поділилася чорно-білим фото, на якому вона позує на борту яхти. Однак, замість завзятого знімка в купальнику, яким похвалилися б багато інших знаменитостей, зірка показала, як лежить на подушці, сховавшись пледом і розслаблено закинувши руку за голову.

Нагадавши, Шерон Стоун показала себе в незвичному образі під час прогулянки на яхті.

Як повідомляла Politeka, 63-річна Шерон Стоун засвітила форми в чорному купальнику.

Також Politeka писала, що 63-річна Шерон Стоун підкреслила струнку талію вузьким корсетом.