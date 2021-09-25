Культовая голливудская актриса 63-летняя Шэрон Стоун заинтриговала кадром на отдыхе

Не так давно Шэрон Стоун появилась на светском вечере в новом плать Dolce & Gabbana, впечатлив сияющим внешним видом. За последние пару месяцев мы неоднократно могли наблюдать актрису в нарядах знаменитого итальянского бренда, однако в реальной жизни актриса предпочитает комфорт.

Недавно на отдыхе Шэрон позволила себе расслабиться на яхте. Причем выбрала звезда вполне обычную, но удобную одежды – обтягивающие джинсы, черную кофту и кроссовки светлого оттенка. Звезда не стала выбирать идеальный образ или позу для выгодного кадра.

Артистке было комфортно отдыхать на диванчике так, как есть, без прикрас, что и оценили в сети:

«Наша прекрасная женщина; главное забота о себе, наслаждайся🔥Ты моя икона !!! 🙌; 🙌 Мой любимый вид; Отличное фото; Моя любовь; Ты качаешь эти джинсы, леди; какие тонкие ножки😮; Великолепно 🔥; Потрясающе умеет кайфовать😎».

Мы также писали, что Стоун отдыхает во Франции, радуя поклонников новыми фото в своем Инстаграм.

Ранее Шэрон решила показать, как расслабляется на море. Актриса поделилась черно-белым фото, на котором она позирует на борту яхты. Однако, вместо задорного снимка в купальнике, которым похвастались бы многие другие знаменитости, звезда показала, как лежит на подушке, укрывшись пледом и расслабленно закинув руку за голову.

Напомним, Шэрон Стоун показала себя в непривычном образе во время прогулки на яхте.

Как сообщала Politeka, 63-летняя Шерон Стоун засветила формы в черном купальнике.

Также Politeka писала, что 63-летняя Шерон Стоун подчеркнула стройную талию узким корсетом.