Известная актриса Шэрон Стоун поделилась в сети очаровательными кадрами с красной дорожки, на которых просто сияет красотой и уверенностью.

Как сообщает Politeka.net, популярная американская актриса Шэрон Стоун в свои 63 года может заткнуть за пояс молодых девушек – у звезды безупречная фигура и отменное чувство стиля. Так, недавно она появилась на красной дорожке и просто заворожила своим видом и уверенностью. Кадры с мероприятия Шэрон опубликовала в своем профиле в Instagram.

На снимках видно, что актриса вышла в люди в длинном черном платье интересного фасона, которое только подчеркнуло стройную талию. Короткие волосы звезды небрежно уложены, а на ее лице легкий вечерний макияж и сияющая улыбка. Видно, что Стоун в отличном настроении, она игриво позирует репортерам и шалит с подругой.

Поклонники просто в восторге от новых фото Шэрон, звезду засыпают комплиментами и восторженными комментариями: "Это мой самый любимый из всех", "Ты просто сияешь", "Ты самая потрясающая звезда!", "Счастливого воскресенья, красотка", "Шэрон, ты прекрасна", "При всем уважении, Шерон, вы очень красивы", "Шэрон, ты источаешь сияние и счастье!".

Напомним, 63-летняя Шэрон Стоун в необычном образе очаровала мирового дизайнера Валентино: "Ты – моя детская любовь".

Как сообщала Politeka, 63-летняя Шэрон Стоун в блестящем платье на бретельках хвастнула стройной фигурой: "Обворожительна".

Также Politeka писала, что Шэрон Стоун без косметики и фильтров решила показать, как стареть красиво: "Вот это важно!".