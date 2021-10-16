Известная голливудская актриса, продюсер и модель Шэрон Стоун появилась на одном мероприятии с известным дизайнером и очаровала поклонников.
Как пишет Politeka.net, 63-летняя американская актриса кино и озвучки, продюсер, гламурная модель Шэрон Стоун, которая имеет много наград, а международную славу получила после съемок в фильме "Основной инстинкт", часто появятся на светских мероприятиях не только в Америке, но и в Европе.
На этот раз в своем Instagram Шэрон Стоун опубликовала черно-белую фотографию со светского мероприятия в Париже, на которой предстала с известным во всем мире итальянским дизайнером Валентино Гаравани.
"#FlashbackFriday в Париже с @realmrvalentino. Награжден орденом искусств и литератур. 1995 год", - написала актриса.
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На фото Шэрон была в непривычной накидке и солнцезащитных очках, а дизайнер восхищенно на нее смотрел.
В комментариях поклонники сделали актрисе много кломпліментів.
"Немного стиля шестидесятых? Это круто.", "Горячая, как всегда ❤️❤️❤️", "Вау, вау 🔥🔥 потрясающе 🔥🔥 ", "Самая красивая женщина на земле!", "Моя любовь, Шэрон ❤️❤️❤️ ","Ты - моя детская любовь 😍😍😍 ", - написали в сети.
Ранее Politeka писала, что Шэрон Стоун перетянула роскошные формы дерзкими ремешками, поразив видом: "Вне времени".
Напомним, что 63-летняя Шэрон Стоун в золотом платье с пайетками показала, как молодо выглядит: "время на ее стороне".
A еще Politeka сообщала, что 63-летняя Шэрон Стоун в обтягивающих джинсах похвасталась фигурой на яхте: "умеет кайфовать".