Голлівудська актриса Шерон Стоун вразила видом на прем'єрі відомого фільму

Як пише Politeka.net, 63-річна зірка поділилася в Instagram фотографією, зробленою на прем'єрі нового фільму про Джеймса Бонда. Красуня позувала в блискучій сукні на бретельках, яка радувала око. Образ блондинка доповнила масивними сережками і сумкою-клатчем. Актриса стояла на вулиці і дивилася вдалину.

"Монако: Королівська прем'єра Джеймса Бонда @007", - підписала фото зірка.

У коментарях актрисі залишили масу приємних слів.

"Чарівна", "Чудова", «тобі потрібен мартіні», «я люблю тебе, Шерон Стоун", "Ви така приголомшливо красива і талановита! Бажаю тобі не старіти!", "Твоя краса ніколи не змінюється", "Чудово, що жінка у віці може добре виглядати на свій вік", "Так красиво!",- пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Шерон Стоун прекрасно виглядає на свій вік, про що їй постійно говорять її шанувальники.

Нагадаємо, що Шерон Стоун в пікантній сукні зі шлейфом напросилася на компліменти: "Королева!".

Як повідомляла Politeka, Шерон Стоун в красивій сукні з паєтками показала, як молодо виглядає в свої 63 роки: "час на її боці".

Також Politeka писала, що Шерон Стоун у вузьких джинсах похвалилася фігурою:"вміє кайфувати".