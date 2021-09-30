Знаменита голлівудська актриса Шерон Стоун здивувала шанувальників нестаріючою красою

Як відомо, 63-річна американська зірка за свою кар'єру встигла спробувати себе не тільки в ролі актриси, але також на позиції продюсера і моделі. Вона придбала світову популярність завдяки фільму "Основний інстинкт", який не залишив людей байдужими.

Стоун завжди була противницею пластичних операцій, і навіть у своєму віці продовжує радувати фанатів природною красою. Як пише Politeka.net, у своєму Instagram актриса поділилася новим постом, який в черговий раз довів її шанувальникам, що вона не старіє.

Так, Шерон показала знімок з фотосесії 2018 року. На ньому вона сиділа на ліжку, позуючи в укорочених брюках, шкарпетках і чорному ліфчику. Бюстгальтер актриси тут же привертав до себе увагу завдяки зухвалим ремінцям, які перетинали її груди. Втім, навіть в такому зухвалому образі Стоун позувала з милою посмішкою на обличчі.

Шанувальники тут же почали коментувати її пост.

"Ти мала на увазі 1998?", "Поза часом", "така красива леді", "чудова дама", "бездоганна", "найкрасивіша жінка в світі", - пишуть люди.

Нагадаємо, 63-річна Шерон Стоун в блискучій сукні на бретельках хвалилася стрункою фігурою.

Як повідомляла Politeka, 63-річна Шерон Стоун в золотій сукні з паєтками показала, як молодо виглядає.

Також Politeka писала, що 63-річна Шерон Стоун в обтягуючих джинсах хвалилася фігурою на яхті.