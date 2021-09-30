Знаменита голлівудська актриса Шерон Стоун здивувала шанувальників нестаріючою красою
Як відомо, 63-річна американська зірка за свою кар'єру встигла спробувати себе не тільки в ролі актриси, але також на позиції продюсера і моделі. Вона придбала світову популярність завдяки фільму "Основний інстинкт", який не залишив людей байдужими.
Стоун завжди була противницею пластичних операцій, і навіть у своєму віці продовжує радувати фанатів природною красою. Як пише Politeka.net, у своєму Instagram актриса поділилася новим постом, який в черговий раз довів її шанувальникам, що вона не старіє.
Так, Шерон показала знімок з фотосесії 2018 року. На ньому вона сиділа на ліжку, позуючи в укорочених брюках, шкарпетках і чорному ліфчику. Бюстгальтер актриси тут же привертав до себе увагу завдяки зухвалим ремінцям, які перетинали її груди. Втім, навіть в такому зухвалому образі Стоун позувала з милою посмішкою на обличчі.
У мережі порівняли дитячі фото Кіркорова і сина Пугачової, вибухнув скандал: "Копія свого батька"
Канікули в школах готуються перенести через нові тарифи: "Опалення подорожчає на..."
Дікусар зробив зізнання після ефіру "Танців з зірками", зачепивши експартнерку Сумську: "За твої слова..."
Злата Огневич "доношує" вбрання учасниць "Холостяка", в мережі порівняли фото: "Це принизливо"
У мережі порівняли дитячі фото Кіркорова і сина Пугачової, вибухнув скандал: "Копія свого батька"
Шанувальники тут же почали коментувати її пост.
"Ти мала на увазі 1998?", "Поза часом", "така красива леді", "чудова дама", "бездоганна", "найкрасивіша жінка в світі", - пишуть люди.
Нагадаємо, 63-річна Шерон Стоун в блискучій сукні на бретельках хвалилася стрункою фігурою.
Як повідомляла Politeka, 63-річна Шерон Стоун в золотій сукні з паєтками показала, як молодо виглядає.
Також Politeka писала, що 63-річна Шерон Стоун в обтягуючих джинсах хвалилася фігурою на яхті.