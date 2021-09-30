Знаменитая голливудская актриса Шэрон Стоун удивила поклонников нестареющей красотой
Как известно, 63-летняя американская звезда за свою карьеру успела попробовать себя не только в роли актрисы, но также на позиции продюсера и модели. Она приобрела мировую известность благодаря фильму «Основной инстинкт», который не оставил людей равнодушными.
Стоун всегда была противницей пластических операций, и даже в своем возрасте продолжает радовать фанатов естественной красотой. Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм актриса поделилась новым постом, который в очередной раз доказал ее поклонникам, что она не стареет.
Так, Шэрон показала снимок с фотосессии 2018 года. На нем она сидела на кровати, позируя в укороченных брюках, носках и черном лифчике. Бюстгальтер актрисы тут же привлекал к себе внимание благодаря дерзким ремешкам, которые пересекали ее грудь. Впрочем, даже в таком дерзком образе Стоун позировала с милой улыбкой на лице.
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Поклонники тут же принялись комментировать ее пост.
«Ты имела в виду 1998?», «Вне времени», «Такая красивая леди», «Восхитительная дама», «Безупречная», «Самая красивая женщина в мире», - пишут люди.
Напомним, 63-летняя Шэрон Стоун в блестящем платье на бретельках хвастнула стройной фигурой.
Как сообщала Politeka, 63-летняя Шэрон Стоун в золотом платье с пайетками показала, как молодо выглядит.
Также Politeka писала, что 63-летняя Шэрон Стоун в обтягивающих джинсах хвастнула фигурой на яхте.