Відома голлівудська акторка, продюсерка та модель Шерон Стоун з’явилася на одному заході із відомим дизайнером та зачарувала шанувальників.

Як пише Politeka.net, 63-річна американська акторка кіно та озвучення, продюсерка, гламурна модель Шерон Стоун, яка має багато нагород, а міжнародну славу здобула після зйомок у фільмі "Основний інстинкт", часто з’являться на світських заходах не тільки в Америці, а й у Європі.

Цього разу у своєму Instagram Шерон Стоун опублікувала чорно-білу світлину зі світського заходу в Парижі, на якій постала із відомим у всьому світі італійським дизайнером Валентіно Гаравані.

"#FlashbackFriday в Парижі з @realmrvalentino. Нагороджений орденом мистецтв та літератур. 1995 рік", - написала акторка.

На фото Шерон була у незвичній накидці та сонцезахисних окулярах, а дизайнер захопливо на неї дивився.

У коментарях шанувальники зробили акторці багато кломпліментів.

"Трохи стилю шістдесятих? Це круто.", "Гаряча, як завжди ❤️❤️❤️", "Вау, вау 🔥🔥 приголомшливо 🔥🔥", "Найкрасивіша жінка на землі!", "Моя любов, Шерон ❤️❤️❤️", " Ти - моє дитяче кохання😍😍😍", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писала, що Шерон Стоун перетягнула розкішні форми зухвалими ремінцями, вразивши виглядом: "Поза часом".

Нагадаємо, що 63-річна Шерон Стоун в золотій сукні з паєтками показала, як молодо виглядає: "Час на її боці".

A ще Politeka повідомляла, що 63-річна Шерон Стоун в обтягуючих джинсах похвалилася фігурою на яхті: "Вміє кайфувати".