Популярна українська співачка Надя Дорофєєва показала, як веселиться в Єгипті з ефектною подружкою, вразивши яскравими образами на новому відео.

Як пише Politeka.net, зірка порадувала шанувальників новим роликом на своїй сторінці в Тікток.

Зараз Надя знаходиться в Єгипті, куди вона прилетіла разом зі своєю мамою і концертною командою. Таким чином, співачка зможе не тільки зосередитися на виступах, але і трохи відпочити.

На кадрах Дорофєєва показала, як поєднує «приємно з корисним». Так, спочатку вона разом з усміхненою діву0кой-блондинкою виявилася на пляжі. Красуні стояли на тлі води в купальниках і накинутих поверх білих сорочках.

На наступних кадрах вони опинилися вже в приміщенні. На них були явно концертні костюми. Так, Надя була одягнена в напівпрозорі штани, топ і яскраво-синій піджак. Співачка і її подружка бадьоро танцювали під ритмічну музику.

Шанувальники Дорофєєвої тут же відреагували на її відео.

"Відчуваю це буде популярним", "до вас не вистачає ще когось рудого", "Оце так перехід", "ай гармата", "богині",-пишуть люди.

Нагадаємо, Дантес знайшов нестандартний спосіб помститися Наді Дорофєєвій за приниження.

Як повідомляла Politeka, Надя Дорофєєва прямо в ліжку висміяла маленький розмір у Дантеса.

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