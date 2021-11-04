Популярна українська співачка Надя Дорофєєва показала, як веселиться в Єгипті з ефектною подружкою, вразивши яскравими образами на новому відео.
Як пише Politeka.net, зірка порадувала шанувальників новим роликом на своїй сторінці в Тікток.
Зараз Надя знаходиться в Єгипті, куди вона прилетіла разом зі своєю мамою і концертною командою. Таким чином, співачка зможе не тільки зосередитися на виступах, але і трохи відпочити.
На кадрах Дорофєєва показала, як поєднує «приємно з корисним». Так, спочатку вона разом з усміхненою діву0кой-блондинкою виявилася на пляжі. Красуні стояли на тлі води в купальниках і накинутих поверх білих сорочках.
На наступних кадрах вони опинилися вже в приміщенні. На них були явно концертні костюми. Так, Надя була одягнена в напівпрозорі штани, топ і яскраво-синій піджак. Співачка і її подружка бадьоро танцювали під ритмічну музику.
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Шанувальники Дорофєєвої тут же відреагували на її відео.
"Відчуваю це буде популярним", "до вас не вистачає ще когось рудого", "Оце так перехід", "ай гармата", "богині",-пишуть люди.
Нагадаємо, Дантес знайшов нестандартний спосіб помститися Наді Дорофєєвій за приниження.
Як повідомляла Politeka, Надя Дорофєєва прямо в ліжку висміяла маленький розмір у Дантеса.
Також Politeka писала, що Надя Дорофєєва засумнівалася в почуттях Дантеса і заговорила про зраду.