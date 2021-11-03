Украинская певица Надя Дорофеева показала себя с мужем, Владимиром Дантесом, в постели и устроила опрос на тему особенности внешности своего супруга.
Как пишет Politeka.net, знаменитость обратилась к поклонникам в новых сториз. Так, Надя решила показать себя с мужем в спальне. На кадрах они лежали рядом в кровати, и певица со смехом комментировала внешность мужа.
«Очень важный ночной опрос, друзья! Я считаю, что у Владимира очень маленькие губы…Согласны?», - поинтересовалась Дорофеева, не сдержав смеха.
После этого Дантес отвернулся от нее.
«Зачем ты сеешь во мне комплексы? Маленькие губы!», - пробормотал он и тоже рассмеялся.
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Судя по его реакции, он отнесся к опросу жены с юмором.
«Значит, ребята, чтоб все вы знали: к вечеру у всех людей губы усыхают. Вот истинная причина. Не расстраивайтесь, если вдруг у вас тоже маленькие губы», подбодрила подписчиков Надя.
Напоследок она опубликовала фото с губами Дантеса.
«Доброй ночи всем. И помните, что завтра ваши губы станут больше», - подписала снимок певица.
Напомним, Надя Дорофеева усомнилась в чувствах Дантеса и заговорила о предательстве.
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