Певица Надя Дорофеева удивила поклонников откровением, что она делает с цветами от фанатов после своих концертов.

Как сообщает Politeka.net, знаменитая певица Надя Дорофеева, которая около года назад начала свою сольную карьеру после распада группы "Время и Стекло", поделилась с фанатами тайной всех артистов. Так, в своем Instagram звезда рассказала, куда девают цветы от зрителей после концертов.

По словам Нади, забрать с собой многочисленные букеты просто невозможно, так как на гастролях они все время переезжают из города в город. Однако все равно пытаются дать цветам вторую жизнь. "Артисты забирают с собой в отель максимум пару букетов. Остальное мы стараемся всегда раздарить: официантам, персоналу в отеле, работникам концертной площадки", - раскрыла тайну певица.

При этом Дорофеева намекнула фанатам, чтобы хотела получать вместо цветов на своих концертах: "Честно – если бы вместо букетов зрители каждый раз дарили мне носки, я была бы очень счастлива, потому что они не пропадают".

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